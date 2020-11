Moderna, CureVac, Pfizer: le point sur les avancées et les négociations des vaccins

Des contrats ont déjà précédemment été signés avec AstraZeneca (300 millions de doses + option de 100 millions), Sanofi-GSK (300 millions de doses), Janssen Pharmaceutica (doses pour 200 millions de personnes + 200), et BioNTech-Pfizer (200 millions de doses + 100). « À ce jour, la Commission a obtenu au moins 1,2 milliard de doses et satisfait à son engagement de garantir un accès équitable à des vaccins sûrs, efficaces et abordables non seulement pour ses citoyens, mais aussi pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde. La plupart de ces candidats vaccins sont dans une phase avancée d’essais cliniques », commente mardi via communiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.