Transports en commun: coût, ponctualité et harcèlement découragent les Belges

Le SPF Mobilité a réalisé une étude auprès de 2.000 Belges pour identifier les freins et les incitants à l’utilisation des transports en commun. « Les résultats de l’enquête mettent en évidence que les gens ont l’impression que nos transports publics sont trop chers et en particulier le train », peut-on lire dans le rapport. Un quart des Belges ont identifié la réduction du coût des trajets comme la proposition principale qui les encouragerait à utiliser davantage les transports publics.

Les transports en commun gagneraient également, selon l’enquête, à être plus flexibles et efficaces, deux caractéristiques attribuées à la voiture. 55,7 % des Wallons, 53 % des Flamands et 34,7 % des Bruxellois sont en effet découragés par le temps qu’ils mettent à atteindre leur destination via les bus, trams ou métros.

Plus de la moitié des Belges indiquent par ailleurs qu’ils sont découragés par le fait que leurs destinations ne sont pas ou mal desservies.