Près de 370 millions d'euros déjà levés par les fintechs belges cette année

"Si les études les plus sérieuses s'accordent pour dire que les entreprises comme les consommateurs viennent de faire, ces derniers mois, un bond de 5 ans en termes d'adoption des nouvelles technologies, les fintechs ont plus que jamais prouvé leur raison d'être en permettant à l'économie nationale de limiter la casse durant cette crise sanitaire", estime Jean-Louis Van Houwe, président de Fintech Belgium.

Cette société spécialisée dans le traitement électronique de flux de factures et de documents administratifs est, de la sorte, devenue la première "licorne" belge, soit une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars.

A ses yeux, l'industrie des fintechs a joué un rôle "salvateur" en pleine crise du coronavirus: explosion des sites de vente en ligne et des paiements sans contact, mise en place d'actions d'incitation locale à la consommation, engouement pour les plateformes de gestion d'entreprise, ou encore outils d'optimisation des liquidités et de solutions de recouvrement.

Depuis l'an 2000, ce sont près de 890 millions d'euros qui ont été investis dans les fintechs belges. Leur association professionnelle n'entend pour autant pas se reposer sur ses lauriers et compte bien se réinventer encore et encore. Elle prend l'exemple des Pays-Bas où ce type d'entreprise a levé près de deux fois plus de capitaux que les Belges sur ces vingt dernières années.