Les tops du MAD de ce 18 novembre: Fred Hersch, Paul Mirabel, Bebel, «His house»…

Il ne remplit pas encore les Zenith, Forum et autres Forest National mais c’est uniquement en raison de la fermeture de ces salles pour cause de confinement. Sans cela, il serait en train de faire courir les foules avec son spectacle de stand-up pas vraiment comme les autres. Au moindre petit coup de déprime, une dose de Paul Mirabel redonne la pêche et relativise tous nos petits soucis. A voir sur YouTube.

Rétrospective Jean-Paul Belmondo sur Netflix

Netflix déroule le tapis rouge à Bebel avec un programme de seize films, de 1961 à 1985. Toc toc badaboum… Anti-déprime assurée !

L’écoute intégrale de « Paradis », de Ben Mazué

Les albums du chanteur français sont toujours comme une petite sonate pleine d’humanité tendre et douce. Il nous souffle dans le creux de l’oreille une sensibilité exacerbée par les griffes de la vie. Les arrangements délicats et somptueux apportent à ses chansons fragiles une luminosité exemplaire.

Les passions humaines à la démesure du baroque

Diane de Selliers, dont on connaît l’originalité et la qualité des ouvrages mêlant littérature et peinture, publie l’univers des Métamorphoses d’Ovide interprété par les plus grands artistes. Un superbe ouvrage qui montre à quel point Ovide a inspiré les peintres en général et les baroques en particulier.