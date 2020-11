Cofinimmo achète une maison de repos à Liège

A présent que l’angoisse de voir Trump réélu est derrière nous, le risque est d’oublier qu’il aurait pu gagner et de sous-estimer, du coup, la part de folie du système démocratique. Car la démocratie est un pari improbable.

Plus de 73 millions d’Américains ont voté pour Donald Trump, soit 10 millions de plus qu’en 2016. Leurs motivations font souvent froid dans le dos – du racisme au sexisme en passant par le refus de toute politique environnementale –, et leur vote traduit un déni devant la perversion et le danger que le personnage incarne. Cela redonne du poids aux arguments invoqués au 19e siècle contre le suffrage universel.

Malgré toutes les mises en garde des médias et des intellectuels, malgré les 230.000 morts du covid au moment de l’élection, malgré le spectacle affligeant offert par Trump tout au long de son mandat, des masses d’électeurs, chauffés à blanc par leurs réseaux sociaux, par des chaînes de télévision douteuses et par des officines conspirationnistes, ont voté pour le plus grand auteur de fake news au monde, comme si aucun...