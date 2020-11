Le début de la saison de tennis est plus incertain que jamais

Joueuse qui a remporté le plus de matches sur le circuit en 2020, Elise Mertens aurait mérité de graver cette performance dans le marbre d’un trophée. Malheureusement pour la nº1 belge, elle a échoué en finale à Linz (7-5, 6-2) face à sa meilleure amie, Aryna Sabalenka. Malheureusement, aussi, pour le tennis belge qui voit se clôturer une de ses plus formidables statistiques : celle qui comptait au moins un titre belge sur le circuit par an, et qui tenait depuis 1994, soit 26 ans !