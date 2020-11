Roman Kreuziger change d’équipe: il quitte NTT pour Gazprom-RusVelo

Kreuziger, 34 ans, va apporter de l’expérience à Gazprom-RusVelo. Le Tchèque a déjà participé à 18 grands tours avec notamment une victoire d’étape sur le Tour d’Italie en 2012. Il a également remporté le Tour de Suisse en 2008, sa première grande victoire chez les professionnels, la Clasica San Sebastian et le Tour de Romandie en 2009 et l’Amstel Gold Race en 2013.

Chez Gazprom-RusVelo, il aura un rôle de lieutenant auprès d’Ilnur Zakarin mais pourra aussi jouer sa carte dans certaines courses. «Pour le moment, il y a beaucoup de bons coureurs sur le marché et j’apprécie d’avoir reçu une place dans l’équipe» a réagi le Tchèque. «Je vais partager mon expérience avec les plus jeunes et aider Ilnur Zakarin pour le classement général. J’espère que nous recevrons une invitation pour le Giro l’année prochaine. J’espère aussi pouvoir participer à des courses d’un jour, surtout les classiques ardennaises. Les Jeux Olympiques sont également un objectif important.»