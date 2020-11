Huit mois plus tard, le Standard a versé la prime de qualification pour les Playoffs 1 à ses joueurs

Sur base d’un principe qui, à Sclessin, veut qu’une victoire rapporte 3.000 euros à ceux qui sont sur le terrain et un partage 1.000 euros, mais que ces primes de victoire ne sont payables qu’en cas d’accession du Standard aux Playoffs 1. En l’occurrence, cette qualification avait été mathématiquement obtenue au soir de la victoire décrochée le 22 février face à l’Antwerp, même si in fine, crise sanitaire oblige, les Playoffs 1 n’avaient pu se dérouler.

C’est donc le versement de ces montants, calculés sur base d’un total de 49 points engrangés juste avant le déclenchement de la première vague du Coronavirus, que le conseil des joueurs, représentés notamment par Zinho Vanheusden et Jean-François Gillet, avait réclamé à leur direction, à l’heure de faire connaissance avec leur nouvel entraîneur Philippe Montanier. Dans la foulée, un accord était intervenu. Après avoir fait comprendre à ses joueurs qu’en ces temps difficiles liés notamment à l’annulation de la fin de saison, les liquidités manquaient, la direction liégeoise s’était engagée à verser les montants dus pour le 31 décembre 2020 au plus tard, et même plus tôt si la situation financière le permettait. L’engagement a été tenu, puisque les payements ont été effectués il y a trois semaines déjà, et donc dans les délais convenus.