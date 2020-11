Coronavirus - Face au Covid-19, les entreprises belges un peu plus attentistes que la moyenne (étude)

L'enquête a permis de mettre en lumière trois paradoxes, explique Corinne Mostaert, client partner pour Kantar Belgique. Tout d'abord, si deux tiers des répondants estiment nécessaire une adaptation de la stratégie à long terme, en matière d'innovations, de nouveaux marchés et de partenariats, la majorité des entreprises se concentre en réalité sur des changements plutôt organisationnels et structurels, comme les mesures d'hygiène ou le télétravail.

Ensuite, si 90% des répondants pensent que le commerce en ligne va s'accentuer, seuls 50% ont déjà accru leurs possibilités en la matière et 70% prévoient de le faire dans le futur. Un paradoxe auquel s'ajoute le défi d'humaniser la numérisation alors que les consommateurs recherchent toujours plus de contacts humains.

Enfin, la manière de consommer évolue, avec le "purpose" qui acquiert une importance de plus en plus cruciale. Désormais, l'emballage ne suffit plus, "les gens achètent avant tout des valeurs, de l'éthique et de la transparence, autant de concepts liés aux services et produits offerts par une entreprise", explique Alain Mayné, administrateur de la Belgian Association of Marketing (BAM). Une évolution dont sont conscientes les entreprises mais une minorité seulement semble être prête à ce changement.