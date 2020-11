Les unités Covid progressivement réaffectées dans les hôpitaux liégeois

« Ce n’est pas vraiment à l’ordre du jour de fermer des unités Covid, on n’est pas dans ce scénario-là », indique Catherine Marissiaux, responsable communication du groupe CHC, qui rassemble les cliniques de Hermalle, Heusy, Waremme et celle du Montlégia.

« On a toujours autant de patients, c’est vrai que les chiffres n’augmentent plus mais on plafonne. On essaie par contre de rouvrir progressivement certaines unités ou parties d’unités qu’on avait fermées pour récupérer du personnel pour pouvoir alimenter les unités Covid dans lesquelles les patients prennent plus de soin et de travail. »

Ça a été le cas, par exemple, des unités de gériatrie, dont l’activité a été fortement réduite. Le CHC enregistre actuellement pour ses quatre hôpitaux 220 patients Covid, dont 51 en soins intensifs et 32 ventilés.