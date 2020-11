Vers la fin du ticket de caisse systématique en Belgique?

L’email, pas la solution optimale

« Le but n’est pas non plus de remplacer le ticket de caisse traditionnel – mauvais pour l’environnement et pour la santé en raison des perturbateurs endocriniens contenus dans le papier – par un ticket numérique. Ce serait une fausse bonne idée car on abattra moins d’arbres et on consommera moins d’eau mais on augmentera drastiquement la production de CO2, un mail envoyé avec une pièce jointe pouvant produire jusqu’à 50 grammes de CO2 », a-t-elle ajouté.

La semaine passée, une proposition de résolution prônant elle aussi la suppression du ticket de caisse a déjà été adoptée au Sénat.