OMS: «Nous n’y sommes pas encore en ce qui concerne les vaccins»

Affronter le virus sans vaccin

« Nous n’y sommes pas encore en ce qui concerne les vaccins », malgré les annonces récentes prometteuses de vaccins efficaces à 90 % ou plus, a-t-il souligné. « Beaucoup de pays sont face à cette vague, et ils vont la traverser et continuer à l’affronter sans vaccins », a-t-il ajouté. « Nous devons comprendre et intérioriser ça, et réaliser que nous devons cette fois gravir cette montagne sans vaccins ».

L’annonce lundi par la société de biotechnologie américaine Moderna d’un vaccin efficace à 94,5 %, après celle la semaine dernière par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech d’une efficacité de 90 %, a suscité une nouvelle vague d’optimisme dans le monde.