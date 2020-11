Coronavirus: Alexander De Croo ne veut «pas d’une vague de Noël»

Noël ne sera plus comme avant. C'est ce que le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a déclaré mercredi dans l'unique émission « Today ». « La dernière chose que nous voulons, c'est une vague de Noël. Si nous sommes négligents à Noël, on constatera les dégâts trois à quatre semaines après »

« A Noël, le coronavirus sera toujours là. Et les gens ne seront pas vaccinés. Nous serons encore dangereux l'un pour l'autre. Nous devons avoir le courage de l'admettre », a déclaré M. De Croo. « Noël est une période où l'on est ensemble et où l'on partage de bons souvenirs, mais où l'on ne veut pas être dangereux l'un pour l'autre. Noël ne sera plus du tout comme avant ». Le Premier ministre lui-même dit qu'il fêtera Noël avec sa femme et ses enfants. « Cela me semble être la logique même. »

Les règles concrètes qui s'appliqueront à Noël ne sont pas encore claires. Les mesures actuelles, y compris la règle selon laquelle un maximum d'un contact supplémentaire par famille peut être reçu à la maison en même temps, s'appliquent jusqu'au 13 décembre.