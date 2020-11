Youri Tielemans après la qualification des Diables pour le Final Four: «Nous sommes soulagés, on a travaillé dur» (vidéo)

Les Diables rouges ont validé leur billet pour le dernier carré de la Nations League en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Une victoire et une qualification qui fait du bien aux Belges.

« C’était important de se qualifier, car on savait que ce match ne serait pas facile », a réagi Romelu Lukaku à l’issue de la rencontre au micro de RTL Sports. « On a fait ce qu’il fallait, en mettant beaucoup de buts, mais on en a encaissé deux, c’est dommage. On n’a pas vraiment douté après l’égalisation, car on savait qu’on avait les qualités. À la mi-temps, on s’est reconcentré et on a mis trois buts en deuxième période. Les demi-finales de la Nations League c’est bien, mais avant ça il y a les qualifications pour la Coupe du monde et l’Euro. Maintenant le plus important est que les joueurs rentrent dans leur club et continuent à y faire du bon travail. J’étais blessé avant de venir ici, donc pour moi ces matches internationaux m’ont permis de récupérer. Maintenant, je veux enchaîner beaucoup de matches », a lancé le double buteur de la soirée.

Youri Tielemans, buteur lui aussi, n’a pas caché son soulagement après cette victoire et cette qualification. « Nous sommes soulagés, car on a travaillé dur pour y arriver. On a eu des matchs très physiques et difficiles. On est donc très content d’avoir remporté ce match et d’être dans le carré final. Nous allons avoir deux gros matches dans le Final Four, mais avant ça, on a surtout l’Euro. Personnellement, j’essaie de répondre présent et faire jouer l’équipe. Je pense avoir bien réussi à le faire ce soir. Nous avons eu beaucoup de belles phases de jeu. C’était plus positif que face à l’Angleterre, car on a eu plus le ballon. Il faut continuer comme ça. L’égalisation ne nous a pas fait douter. On s’est peut-être un peu relâché, mais à la mi-temps on s’est reconcentré et on a repris les devants. »