Thorgan Hazard après la victoire des Diables rouges: «Romelu Lukaku a encore montré qu’il est un grand attaquant»

Longtemps approximatif et maladroit sur son flanc droit, Thorgan Hazard, plutôt habitué à jouer à gauche, a embelli sa prestation par un superbe assist pour Romelu Lukaku. Le numéro 9 des Diables a beaucoup parlé au Brainois à la pause, ce qui semble avoir porté ses fruits. « Il m’a juste dit de prendre mon temps sur mes centres, d’attendre de le voir dans le « box » pour que je lui mette. Ce fut le cas sur le but. Romelu a encore montré que c’est un grand attaquant. Il lui en faut peu pour marquer. » Questionné sur sa position sur le terrain et ses quarante-cinq premières minutes, le frère d’Eden a botté en touche. « Jouer à gauche ou à droite, c’est pareil pour moi. Tant que je joue. Depuis deux ans, j’ai la chance d’avoir beaucoup de minutes, c’est bon pour moi. »

Comme face à l’Angleterre, les Diables rouges ont fait preuve d’efficacité pour rapidement prendre les devants. Une véritable évolution pour le groupe de Roberto Martinez. « Je pense que pour aller loin dans un tournoi, il faut savoir garder le 0 derrière », juge Thorgan Hazard. « On l’a vu contre la France. On défend tous ensemble, collectivement, on a vraiment bien évolué sur ce plan-là. »

Il faudra gommer les petites erreurs, comme celles de Dendoncker et de Courtois face au Danemark, pour éviter, à l’avenir, d’avoir de mauvaises surprises. « Le premier truc que Thibaut m’a dit, c’est qu’il savait qu’Eden allait le chambrer dans le vestiaire du Real ! Ce n’est pas cool pour lui, mais heureusement, la victoire est au bout. Si on avait perdu là-dessus… »