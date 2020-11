Roberto Martinez après la qualification pour le Final Four: «Nos futurs adversaires montrent bien le niveau de cette compétition»

« Tout le monde a joué à un très haut niveau ce soir, avec plus ou moins de réussite parfois », a confié le sélectionneur fédéral au micro de RTL Sport à l’issue du match. « On peut citer Mertens, Lukaku, De Bruyne… Tielemans et Dendoncker ont eu un match difficile avec des opposants directs coriaces et ils se sont bien débrouillés. Notre défense a également été très solide, je n’ai pas vu un joueur qui n’a pas atteint un bon niveau ce soir. »

La Belgique a rejoint la France, l’Espagne et l’Italie dans le Final Four de la Nations League grâce à sa victoire 4-2 sur le Danemark. Une rencontre de haut niveau qu’a apprécié Roberto Martinez, particulièrement satisfait de la prestation de ses joueurs.

Martinez s’est dit « pas du tour surpris » par le niveau affiché par l’adversaire. « On a vu ce soir pourquoi le Danemark a battu l’Angleterre à Wembley. On a peut-être arrêté de jouer après avoir marqué le premier but, mais en seconde période, on a pris le contrôle du jeu. C’était une finale, on a besoin de ce genre de matches. Et à la fin, on gagne 4-2 face à un adversaire de qualité. »

Dans le Final Four, la Belgique retrouvera trois équipes qui ont déjà connu la gloire sur la scène européenne et mondiale. « Les adversaires que l’on affrontera lors du Final Four montrent bien le niveau de cette compétition », a commenté Martinez. « On a beaucoup travaillé pour cela et c’est positif de voir la Belgique à ce niveau dans ce tournoi. »