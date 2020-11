Coronavirus - Les exportations belges en baisse de près de 20% lors du premier confinement

Lors du premier confinement instauré pour lutter contre la progression de l'épidémie en Belgique, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 3,4 milliards d'euros (+47,5%) par rapport à la moyenne 2017-2019 à période correspondante.

Les autres activités ont souffert de la situation, en particulier le secteur automobile dont les ventes à l'international ont chuté de 3,2 milliards d'euros (-37,5%). Des reculs importants ont également été constatés pour les produits minéraux (-2,7 milliards, soit -50,1%), les pierres et métaux précieux (-2,1 milliards, -48,3%), la fonte, le fer et l'acier (-1,1 milliard, -34,6%) ou encore les machines et appareils mécaniques (-896,8 millions, -17,7%).