Coronavirus: l’armée déjà débordée par la demande, «toutes les capacitées sont utilisées»

Les médecins de l’armée, les ambulanciers et même les hélicoptères de l’armée ont déjà plongé dans la lutte contre le coronavirus. Mais maintenant, l’armée ne peut plus suivre : « Toutes les capacités ont été utilisées », déclarent ce jeudi le Standaard, le Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen.

Le 23 octobre, la ministre de la défense Ludivine Dedonder a demandé à l’armée d’utiliser tous les moyens disponibles contre la propagation du coronavirus. Personnel médical et paramédical, ambulanciers : ceux qui n’étaient pas en mission devaient aider. Tentes, ambulances et conteneurs : ce qui n’était pas à l’étranger a été déployé.

Moins de quatre semaines plus tard, toutes les capacités sont épuisées. Un centre de soins résidentiel de Wetteren, qui était aux prises avec une épidémie majeure et qui a sollicité cette semaine une aide extérieure, n’a reçu aucune réponse. « Notre capacité de médecins et d’infirmières a été pleinement déployée », déclare l’armée. « Nous essayons de soutenir les centres de soins résidentiels autant que possible avec nos ambulanciers bien formés, mais même là, nous sommes à la limite ».

Selon le moment de la demande d’aide et la disponibilité du personnel, il est possible que nous ne puissions pas répondre à certaines demandes. « Les ressources ne sont pas inépuisables ».