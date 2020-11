Frank Vandenbroucke à propos des vacances de Noël: «Il faudra certainement poursuivre nos efforts»

« Il serait possible de vacciner 2,5 millions de Belges en 2021, mais il faut être prudent », rappelle le ministre de la Santé. Le vaccin devra d’abord être validé et puis autorisé par l’Agence européenne des médicaments. De plus il faudra la logistique pour distribuer le vaccin représente un fameux défi. « Il faudra organiser une logistique et une vaccination collective ».

A la question de savoir si le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke se fera vacciner : « Oui, sûrement, oui. Mais dans l’ordre des priorités ».