Selon le coach du Danemark, un manque de concentration a causé la défaite face aux Diables rouges (vidéo)

Le Danemark devait battre la Belgique mercredi à Louvain pour espérer se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Après une 1re mi-temps équilibrée, les Danois ont vu les Diables prendre le large en seconde période, voyant s’envoler leurs chances de qualification, les Diables s’imposant 4-2.

« Avant tout, je tiens à féliciter la Belgique, je souhaite bonne chance aux Diables Rouges dans le Final Four », a déclaré Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, après la rencontre.

« On espérait décrocher la qualification. On a fait de notre mieux. On a encaissé très tôt mais on a joué avec beaucoup de courage et on est parvenu à égaliser. On a eu une grosse occasion de faire 1-2, qu’on n’a pas saisi. On a bien entamé la 2e mi-temps, mais on a un peu manqué de concentration et les Belges ont fait 2-1. On a essayé d’égaliser mais ce n’était pas suffisant. La Belgique a alors montré ses qualités et s’est imposée. Mais je tiens à dire que je suis fier de mon groupe, on a montré de bonnes choses depuis que j’ai été nommé sélectionneur ».

Le Danemark retrouvera la Belgique le 17 juin à Copenhague en phase de groupes de l’Euro. « Chaque match est différent », dit Kasper Hjulmand. « Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici l’Euro. Nous allons tirer les leçons de ce match et nous espérons prendre notre revanche à l’Euro, mais avant, il y aura les qualifications pour la Coupe du monde ».