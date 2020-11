Le personnel technique de Vaillant en grève

Le personnel technique et une partie des employés du groupe Vaillant situé à Drogenbos ont entamé un mouvement de grève jeudi matin. Cette action spontanée survient à la suite d'une charge de travail trop importante au sein de la société en charge de l'installation et l'entretien des chaudières de la marque Vaillant, notamment. "Quand il commence à faire plus froid, il y a toujours plus de travail dans notre secteur", explique le délégué CGSLB Kevin Lefever. "Mais là, ça va trop loin. La direction élargit encore sa clientèle, ce qui génère énormément de fatigue parmi nos hommes qui n'ont même plus le temps de prendre leur pause repas."

Par Belga