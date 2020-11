Open d’Australie: Djokovic espère avoir du soutien de la part du gouvernement australien

À la mi-décembre, plus de 500 joueurs devraient débarquer dans l’Etat du Victoria, où se trouve Melbourne, et respecter une quarantaine de 14 jours, selon les règles sanitaires actuellement en vigueur en Australie. En conséquence, Djokovic a ouvertement mis en doute sa participation à l’ATP Cup, qui doit débuter le 1er janvier. L’idée est que la Coupe ATP se joue uniquement dans l’État de Victoria, afin de limiter au maximum les déplacements.

« J’espère qu’il y aura du soutien et de la compréhension de la part des gouvernements de l’Etat de Victoria et d’Australie pour les joueurs et Tennis Australia. Espérons qu’ils permettront aux joueurs de jouer pendant la deuxième semaine de quarantaine », a déclaré Djokovic mercredi soir.

« Vous pouvez alors organiser un ou deux tournois avant l’Open d’Australie, ce qui est important pour les joueurs. Nous espérons que l’assouplissement des règles de quarantaine nous aidera à respecter le calendrier, afin de ne pas perdre une semaine. Il est très important de jouer des matches avant un tournoi du Grand Chelem. »