Coronavirus: la situation dans les hopitaux s’améliore, les chiffres province par province (infographie)

Le nombre de personnes hospitalisées pour le Covid-19 continue de reculer et s’élève désormais à 5.897 (-5 %), dont 1.325 patients traités aux soins intensifs, selon les derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés jeudi. Toutefois le cap des 15.000 décès attribués au nouveau coronavirus est désormais franchi.

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -27 %, et s’établit désormais à 379,6 par jour en moyenne (entre le 12 novembre et le 18 novembre).