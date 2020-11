Vers une interdiction totale des feux d’artifices pour les fêtes de fin d’année

Le cabinet de la ministre de l'intérieur Annelies Verlinden (CD&V) étudie une interdiction nationale des feux d'artifice pendant la période de fin d'année. Cela est dû à la décision des gouverneurs concernés d'introduire une telle interdiction dans les provinces d'Anvers et de Flandre occidentale et au fait que d'autres gouverneurs regardent encore le chat hors de l'arbre en attendant une éventuelle décision fédérale.

Le gouvernement néerlandais a déjà décidé la semaine dernière que nos voisins du nord ne sont plus autorisés à allumer des feux d'artifice la veille du Nouvel An. Dans l'intervalle, les provinces d'Anvers et de Flandre occidentale ont également introduit une interdiction des feux d'artifice. Un certain nombre d'autres gouverneurs reportent cette décision et se tournent vers le gouvernement fédéral.

Selon le porte-parole de la ministre Verlinden, une interdiction nationale est envisagée. Une décision sera probablement prise dans le courant de la semaine prochaine.