Pas de bol d’air pour les prisons: les congés pénitentiaires sont supprimés jusque fin mars 2021

Les congés, les permissions de sorties (en ce compris celles déjà accordées par le tribunal de l’application des peines) et les détentions limitées pour les détenus et les internés sont toutes suspendues jusqu’en mars 2021, sauf pour raisons humanitaires ou quand la suppression du congé risque de mettre en péril le reclassement du détenu. Cette suspension de congés et sorties est déjà effective depuis quelques semaines, en attendant cette fameuse « loi corona » : « C’est le directeur de la prison qui décide de ce qui pourrait « mettre en péril ou non » le reclassement du détenu, expose Me Berbuto, présidente de la commission des Libertés au barreau de Liège. J’ai essayé pour un suivi psychologique, et cela a été refusé. »

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, travaille sur une « loi corona » quasiment depuis le début de sa prise de fonction, survenue au moment de la reprise de la pandémie. Et si bon nombre de familles de détenus l’attendaient impatiemment en espérant les mêmes mesures que celles prises par son prédécesseur, elles seront déçues : il n’y aura pas de congés pénitentiaires exceptionnels tels que durant la première vague, hormis pour ceux dont le fond de peine intervient dans les six prochains mois, pour autant que l’intéressé ait atteint la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

La mesure exclut aussi, comme c’était le cas en avril, tous les étrangers sans droit au séjour ainsi que les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans, ceux qui ont été condamnés pour des faits de mœurs, infractions terroristes et condamnations avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines. L’exécution des décisions d’octroi de surveillance électronique, de libération provisoire en vue de l’éloignement ou de la remise, de libération conditionnelle et de libération à l’essai peuvent cependant se poursuivre, selon ce projet de loi.

« Aucune réponse sanitaire »

Alors que les prisons débordent, l’avant-projet fait déjà réagir : « Les congés prolongés accordés durant la première vague n’ont donné lieu à aucun incident particulier lorsqu’ils ont été accordés durant la première crise sanitaire, et ils avaient permis d’alléger les prisons surpeuplées de 11 % de leurs détenus, réagit Marc Nève, président du conseil central de surveillance pénitentiaire. Nous regrettons vivement de ne pas avoir été associés, pas même sollicités, pour la rédaction de ce projet de loi qui n’amène aucune réponse à la situation sanitaire catastrophique rencontrée dans les prisons. »

La surpopulation dans les prisons est revenue, depuis cet été, à son taux d’avant la pandémie : ce mercredi, les prisons belges abritaient 10.750 prisonniers pour une capacité de 9575 places, soit encore une cinquantaine de détenus de plus qu’il y a quinze jours. Au total, 290 détenus ont été testés positifs au coronavirus depuis mars dernier ; 118 d’entre eux sont toujours malades actuellement.

La Belgique est un des 12 pays européens où le taux de détention a augmenté durant cet été, a relevé une étude réalisée par l’université de Lausanne pour le Conseil de l’Europe publiée il y a quelques jours. Le projet de loi à ce sujet, qui entraînera la libération de très peu de détenus pendant la crise sanitaire, « n’est pas admissible », réagit Xavier Van Gils, président d’Avocats.be, Ordre des barreaux francophone et germanophone de Belgique, en rappelant les condamnations dont l’État belge a déjà fait l’objet en la matière.

Recours à la vidéoconférence

Autre point qui va faire débat : la loi propose « de prévoir dans une large mesure la possibilité de recourir à la vidéoconférence, et ce, à la fois dans le cadre de la détention préventive, de la procédure pénale au fond (à l’exception des affaires d’assises), dans le cadre des procédures devant le juge de l’application des peines et les tribunaux de l’application des peines et dans le cadre des procédures devant le juge de protection sociale et devant la chambre de protection sociale ».

Le projet de loi prévoit le choix à l’avocat de prendre place soit dans la même salle que les membres de la juridiction, soit au même endroit que son client. Le membre du ministère public, ajoute ce projet, sera quant à lui toujours physiquement présent dans la même salle que les membres de la juridiction. Compte tenu du caractère temporaire de la mesure et de l’absence de débats approfondis à ce sujet -et des débats, il en suscitera beaucoup- le projet de loi limite actuellement l’application de la vidéoconférence aux cas où la personne concernée et son avocat acceptent cette mesure.

Mais elle annonce déjà la couleur : « Une nouvelle extension aux cas dans lesquels il n’y a pas d’accord de la personne concernée est possible ». Avocats.be se dit « totalement opposé à cette mesure que nous estimons contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. » Si la procédure écrite ou la vidéoconférence est utilisée, précise Xavier Van Gils, elle doit l’être avec accord des parties et uniquement dans le contexte sanitaire et avec l’accord de toutes les parties, « qui doivent rester maîtres de la procédure ».

« Comme chacun le sait, le langage non verbal est très important. Si l’avocat choisit de rester auprès de son client, certains échanges entre le parquet et le siège risquent de lui échapper, ce qui déséquilibre encore l’égalité des armes en faveur du parquet. Si l’avocat laisse son client seul en prison, cela nous interpelle quant à l’effectivité de l’assistance, estime Avocats.be dans l’avis rendu au ministre.

« Nous ne sommes pas naïfs, conclut Xavier Van Gils dans « La Tribune », journal électronique de l’Ordre paru ce mercredi. Certaines modifications ne sont nullement justifiées par la crise elle-même mais sont proposées en profitant de la crise. Cela n’est pas admissible ! » Le Conseil d’État a remis son avis au ministre en début de semaine au sujet de ce projet de loi. La loi ne devrait pas être examinée avant la semaine prochaine.