Foire agricole de Libramont - Un rendez-vous professionnel en ligne en attendant le retour de la Foire cet été

L'Agr-e-Sommet, organisé avec plusieurs partenaires actifs dans l'innovation comme WalDigiFarm, Agoria ou encore Digital Wallonia, proposera deux jours de conférences en ligne, sur la chaîne YouTube de la Foire. La participation sera gratuite, mais l'inscription est recommandée, dans un souci logistique.

Le jeudi 3 décembre sera consacré à l'avenir de la robotique et la place du numérique en productions végétales, tandis que le lendemain sera dédié à la thématique de l'élevage et s'articulera autour du sujet de la nutrition animale et de l'autosuffisance alimentaire.

Si le contexte exceptionnel de l'année 2020 devrait amener les organisateurs des événements liés à la Foire à intégrer plus de numérique dans leurs rendez-vous, ils attendent bien une Foire physique pour cet été, ainsi que le Demo-Forest. "Il y aura encore des contraintes sanitaires fortes en 2021, mais nous travaillons sur des plans et protocoles pour donner plus d'espace de visite, en réduisant" notamment l'espace commercial et en réinventant l'espace Horeca. Le concept de la Foire et de Demo Forest, qui se déroulent tous les deux ans en extérieur, joue en leur faveur, estiment-ils.

Les lieux de rendez-vous sont vastes, et l'organisation permet déjà de connaître instantanément le nombre de personnes présentes tout comme l'enregistrement en ligne. "Il est essentiel que la Foire se fasse", souligne Natacha Perat, administratrice déléguée de la Foire. Car si la crise sanitaire n'a pas forcément touché durement les agriculteurs, elle les a tout de même privés de rencontrer physiquement leurs clients, une relation pourtant essentielle au métier.