ATP Finals: Rafael Nadal doit battre Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre, pour continuer sa quête

Un choc de générations aussi puisque l’Espagnol, à 34 ans, a la plus belle partie de sa carrière derrière lui alors que le Grec n’affiche toujours que 22 printemps et plein d’espoirs! Lors des six confrontations précédentes, Nadal n’a mordu qu’une seule fois la poussière face à Tsitsipas (demi-finale sur la terre battue de Madrid 2019), mais la vraie référence, c’est ce match de poule, au Masters ATP de l’an dernier, que «Rafa» avait emporté de justesse (6-7, 6-4, 7-5), ce qui n’avait pas empêché sa victime d’aller jusqu’au bout de l’épreuve!

Pas de rattrapage ce jeudi car, comme dit précédemment, il n’y aura qu’un seul ticket pour les demi-finales à la clé, l’autre étant déjà dans la poche de Dominic Thiem, depuis mardi soir. La pression est plutôt sur les épaules de Rafael Nadal puisqu’il joue peut-être, ici, la dernière grosse chance de sa carrière dans sa quête du titre dans ce fameux Masters dont l’absence fait tache à son palmarès de champion hors norme. L’Espagnol n’est jamais arrivé aussi frais à Londres, c’est donc un peu l’année ou jamais pour lui. Et même battu par Thiem, mardi, il sait qu’il a livré un de ses meilleurs matches à l’O2 Arena…