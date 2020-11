Trois quarts des personnes occupées dans les restaurants sont salariées

Les trois quarts des personnes occupées (75%) dans les lieux de restauration en Belgique sont salariées, contre un peu plus de la moitié (51%) dans les cafés et les bars, ressort-il jeudi de données administratives compilées par l'office belge de statistique, Statbel. Un travailleur de café ou de bar sur dix combine un emploi salarié et un emploi indépendant, dans le même secteur ou un autre.

Par Belga