Julian Alaphilippe: «Si je n’avais qu’une course à gagner, ce serait le Tour de France»

Julian Alaphilippe aura marqué la saison 2020 de son empreinte. Entre une victoire d’étape sur le Tour de France, son titre de champion du monde, son déclassement à Liège-Bastogne-Liège et sa spectaculaire chute au Tour des Flandres, le Français sera passé par un arc-en-ciel d’émotions.

Interrogé par Eurosport dans l’émission « Bistrot Vélo », le coureur tricolore s’est confié sur ses prochains objectifs. Et notamment pour la saison à venir. « Après avoir gagné les championnats du monde, j’aimerais bien gagner le Tour de France. Ce sont pour moi les deux courses qui m’ont toujours fait rêver. Ne serait-ce que d’y participer, quand je prenais le départ déjà il y a quelques années, je me disais que c’était fou. Si je n’en avais qu’une à choisir, bien sûr que ce serait le Tour. »

Et le coureur de la formation Deceuninck – Quick Step d’aller plus loin en abordant le parcours de la prochaine Grande Boucle. « Le tracé du Tour 2021 est beau et donne envie. Mais pour le moment, je pense juste à la préparation du début de saison et le Tour vient toujours un peu après. Le Tour des Flandres est une course qui m’a plu et j’ai vraiment envie d’y revenir. Ça fera partie de mes objectifs de début de saison l’année prochaine. »