Les États-Unis labellisent les exportations des colonies comme venant d'Israël

Les accords israélo-palestiniens d'Oslo dans les années 1990 avaient divisé la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, en trois zones -A, B et C.

Les deux premières forment 40% du territoire et sont placées principalement sous contrôle palestinien. La Zone C (60%) se trouve sous contrôle militaire et civil israéliens mais avec l'idée d'un transfert prévu, et à définir, aux Palestiniens lors d'un accord de paix définitif, selon ces mêmes accords.

Pour Israël, la "Zone C", où se situe l'essentiel de la vallée agricole du Jourdain et la totalité des colonies, ne peut être considérée comme un territoire "palestinien" mais "disputé", parce qu'aucun accord n'est encore intervenu pour sceller une paix définitive entre Palestiniens et Israéliens.