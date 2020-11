Premier League: Pep Guardiola prolonge à Manchester City jusqu’en 2023

« Depuis qu’il a rejoint Manchester City, Pep a eu un effet transformateur sur le style de jeu du club et a mené l’équipe à huit trophées majeurs, établissant une série de records significatifs, toujours en cours de route », a indiqué le club sur son site internet. « Au total, l’équipe a remporté 181 des 245 matchs qu’elle a disputés sous sa direction, soit un taux de victoire de 73,87 %. Le séjour actuel de cinq ans de Pep est déjà le plus long engagement qu’il ait pris envers un club de football depuis qu’il est devenu manager en 2008 – et cette prolongation lui permettra de dépasser Joe Mercer et de le placer en deuxième position sur la liste des managers les plus anciens du club pour l’après-guerre ».