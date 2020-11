Noë Dussenne avant Standard-Eupen: «La trêve a fait du bien à certains organismes»

Alors que le Standard semblait quelque peu essouflé ces dernières semaines, la trêve internationale a octroyé à certains joueurs une petite pause bien méritée. « Certains avaient besoin de souffler un peu », commente Noë Dussenne. « Le staff nous a mis un programme allégé, et il a bien fait. Il y a des joueurs dans le groupe qui enchaînent les matches depuis le mois d’août, ils ont pu se reposer un peu. Personnellement, je me sens très bien, même si j’avais enchaîné quelques rencontres. Ça m’a permis d’avoir une petite coupure, c’est bien. Et puis, mentalement, cette trêve a fait du bien aussi. »

En plus de permettre aux joueurs de souffler, ce break a permis à Philippe Montanier de mettre certaines choses au point. Notamment dans le secteur défensif, qui avait connu quelques lacunes en Europa League... « Le coach en a profité pour revoir certains principes de jeu en vidéo », explique le défenseur. « Il a été très pointilleux là-dessus, donc on va tout faire pour corriger nos erreurs et s’améliorer en match. »