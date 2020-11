Red Panthers: l’Australien Tim White est le nouveau T2 de Niels Thijssen

On connaît à présent le nom du remplaçant de Simon Letchford dans le staff des Red Panthers. Il s’agit de Tim White. L’Australien a coaché, ces 4 dernières années, l’équipe U21 féminine de son pays, avec laquelle il a décroché une médaille de bronze lors de la dernière Coupe du Monde junior. « Je suis absolument ravi de rejoindre le programme national belge et de travailler aux côtés de Niels et des autres membres du staff. J’ai suivi de près le hockey international féminin ces dernières années et j’ai toujours considéré les Red Panthers comme une équipe pleine d’athlètes talentueuses et prometteuses. Je suis impatient de commencer à travailler avec le staff et les joueuses. »