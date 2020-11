Année noire pour le football belge: une perte de 275 millions pour les clubs de Pro League à cause du coronavirus

Le coronavirus a eu bien des impacts sur la société et le monde du sport. Le fait de devoir interrompre puis définitivement arrêté la saison 2019-2020 aura porté un énorme coup dur au football belge.

« Étant donné que 80 % de la baisse se situe entre juillet et septembre 2020, la perte globale pour les clubs de la Pro League au cours de la saison 2020-2021 sera probablement très lourde. La comparaison entre les périodes de mars à septembre 2019 et 2020 indique une perte globale de revenus de 275 millions €, soit près de 50 %, laquelle est en forte croissance pour la saison en cours. »

Pierre François, le CEO de la Pro League, a voulu « remercier ces partenaires pour leur soutien en ces temps compliqués et surtout à remercier la fidélité et l’engagement des supporters qui continuent à montrer leur soutien à leurs clubs durant cette période et soutiennent ainsi littéralement l’avenir de nos clubs ». Il rappelle que les « contrats structurels » sont importants.