«Il faut sauver la période de fin d’année»: le secteur commercial demande la réouverture des magasins pour le 28 novembre

Enfin, un appel est lancé aux autorités compétentes de ce pays afin de prendre de mesures complémentaires pour « sauver la période cruciale de fin d’année » : il faudrait autoriser la « flexibilité maximale de l’exploitation de l’entreprise en décembre 2020 et janvier 2021, afin de disperser les consommateurs autant que possible. Mais également mettre en place des mesures de soutien aussi bien pour les locataires que pour les bailleurs au niveau fédéral, régional et au niveau local (exonération du précompte immobilier, des taxes sur vide locatif et de toutes les taxes commerciales locales pour 2020) ».