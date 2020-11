Philippe Montanier peste contre la sélection marocaine, qui a obligé Amallah à faire le déplacement pour constater sa blessure: «Ce n’est pas très responsable…»

La trêve internationale aura fait du bien aux Standardmen. Avec le calendrier que l’on connaît, l’accumulation des matches commençait à se faire sentir dans les jambes liégeoises. Ce break forcé a donc été accueilli avec pas mal de soulagement en bord de Meuse. « Ça a fait du bien aux joueurs, mais au coach aussi », sourit Philippe Montanier. « C’est régénérant sur le plan mental, mais ça permet aussi de retravailler certaines choses. Des choses qui devraient, normalement être acquises, mais qui peuvent vite s’oublier si on ne les travaille pas quotidiennement. Cette semaine, on a donc pu vraiment travailler avec certains joueurs, ce qui est satisfaisant. »

L’entraîneur français devra donc se passer des services de Muleka, de Vanheusden, très certainement d’Amallah, mais également de Raskin. Le jeune médian est suspendu pour accumulation de cartes jaunes. « Moi, j’étais au courant », explique le coach, en référence à la mésaventure arrivée à son joueur avec les Diablotins. « Mais ce n’est pas grave, ça arrive. Le seul souci, c’est que Cimirot rentre tard ce jeudi, donc il n’aura qu’un entraînement. Mais on a aussi Shamir qui peut jouer. Il a d’ailleurs fait une bonne semaine d’entraînement après avoir été absent à cause du Covid. »

Montanier a donc plusieurs options à sa disposition pour affronter Eupen, une équipe qu’il craint. « Ils n’ont perdu qu’un seul match à l’extérieur, c’était contre Genk. Et c’était plus proche du 4-4 que du 4-0 ! Je me méfie de chaque adversaire, mais je m’en méfie encore plus quand ils sont presque invaincus à l’extérieur ! »