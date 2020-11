La Banque nationale lance un sondage sur la politique monétaire

Les banques nationales de la zone euro surveillent la stabilité des prix par le biais des taux d'intérêt. Elles visent un taux d'inflation annuel d'un peu moins de 2%. Mais cette stratégie est actuellement en cours de révision.

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), veut évaluer la stratégie de politique monétaire et sonder les citoyens sur la question. En Belgique, la Banque nationale souhaite également participer à cette vaste enquête. Elle invite donc la population à exprimer ses idées et ses préoccupations économiques via son site internet.

La BNB prévoit de publier par la suite un résumé de ce qui lui aura été transmis.