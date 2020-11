Alexander De Croo sur le décès d’Alysson: «Ça nous a énormément touchés»

« Il ne faut pas hésiter à faire le pas et à apporter de l’aide, car souvent, ces personnes-là ne sont plus en capacité de demander de l’aide » a-t-il rappelé.

« Je ne connais pas les détails de la situation personnelle de la jeune femme, mais je rappelle l’existence des mesures de droit passerelle temporaire. Les indépendants ne doivent jamais hésiter à solliciter de l’aide avant de commettre l irréparable. Il est essentiel que les informations soient le plus accessible possible, et je veillerai à ce que les CPAS puissent être en mesure de les accompagner, et que les indépendants soient mieux informés de l’aide apportée par les CPAS . »

« Les indépendants se sentent épuisés, des mesures supplémentaires sont d’une importance capitale » a-t-il conclu.

Pour rappel, 24h/24, dans l’anonymat et gratuitement, une écoute citoyenne existe au 0800 32 123.