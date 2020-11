ATP Finals: Andrey Rublev sauve l’honneur en battant Dominic Thiem

On a parfois tendance à utiliser le mot « choc » de manière trop légère, paradoxalement, ou trop anticipativement lorsqu’un duel annonce le face-à-face entre deux grands adversaires. Mais ce mardi, le choc entre Rafael Nadal (nº2 mondial) et Dominic Thiem (nº3) a pris sa vraie dimension, tellement les échanges furent intenses, généreux et indécis jusqu’au bout.