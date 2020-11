Nasdaq achète la société canadienne de détection de fraudes Verafin

Verafin, créé en 2003 et basé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, fournit à plus de 2.000 institutions financières en Amérique du Nord une plateforme les aidant à détecter, enquêter et signaler le blanchiment d'argent et les délits financiers.

La criminalité financière représente "un problème au niveau mondial qui requiert des réponses innovantes", a fait valoir Nasdaq dans un communiqué.