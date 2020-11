Euro de judo: Charline Van Snick décroche la médaille de bronze en -52 kg

Charline Van Snick a décroché la médaille de bronze en catégorie des moins de 52 kg jeudi lors de la première journée des championnats d’Europe de judo à Prague. La Liégeoise a battu l’Espagnole Ana Perez Box sur ippon au golden score après plus de 9 minutes de combat dans le duel pour la médaille de bronze.

Le combat pour le bronze face à Ana Perez Box est resté longtemps indécis. Les deux judokates n’ont pu se départager au cours des 4 minutes réglementaires et ce n’est qu’après 5:05 minutes dans le golden score que Van Snick l’a emporté sur immobilisation de son adversaire.

Charline Van Snick a remporté à 30 ans la 6e médaille européenne de sa carrière, la première en -52 kg, une catégorie dans laquelle elle combat depuis 2017. En -48 kg, elle avait décroché le bronze européen en 2010, l’argent en 2012 et 2013 et l’or en 2015 et 2016, ainsi que la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012.