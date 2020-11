Asile et migration - Les syndicats plaident pour un permis unique pour lutter contre la pénurie de personnel

La situation n'étant toujours pas résolue, les syndicats ont donc décidé de se mobiliser. Ils demandent d'urgence l'élargissement des métiers en pénurie aux métiers du soin. Ils réclament également la lecture stricte d'un article issu d'un accord de coopération qui permettrait à la Région wallonne de se prononcer uniquement sur le volet travail. Et ainsi amener l'Office des étrangers à se prononcer sur le volet séjour, en tenant compte des besoins réels du marché.

Me Vincent Lurquin, l'avocat de Farouk Marouf, n'exclut pas d'aller au Conseil d'Etat dans le cas où un permis de travail serait accordé par la Wallonie et que le permis de séjour serait refusé par le fédéral. "Ce ne serait pas légitime et évidemment intenable au vue des pénuries que nous connaissons. Je pense dès lors que le Conseil d'Etat pourrait nous donner raison", a-t-il souligné.