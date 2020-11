"Un quart des employés financent eux-mêmes leur formation" (Acerta)

Mais, "il est important que l'on puisse instaurer un système grâce auquel chaque Belge pourrait se former à la maison ou sur son lieu de travail, tout au long de sa carrière", précise Acerta.

Le gouvernement De Croo souhaite donner à chaque Belge travaillant à temps plein le droit à cinq jours de formation par an en moyenne.

D'après l'étude, six employés sur dix sont autorisés par leur employeur à suivre une formation correspondant à leur poste actuel.

Et plus la formation est éloignée de leur fonction ou de l'activité de l'entreprise où ils travaillent, plus l'accès se retreint. Quarante-six pour cent des employés ont ainsi la possibilité de suivre une formation utile pour accéder à d'autres postes au sein de leur entreprise. Tandis que 27% des actifs seulement ont accès à une formation sans lien avec leur fonction ou la société qui les engagent.