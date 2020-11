Saelemaekers va affronter Mertens et Naples avec le Milan AC: «Marquer est important pour moi»

Comme plusieurs anciens joueurs de l’élite parmi lesquels Clément Tainmont, Francis N’Ganga, Geoffrey Mujangi Bia ou encore Jelle Van Damme, Hervé Kagé traverse probablement la période la plus difficile de sa carrière débutée il y a plus de dix ans puisqu’il est sans club. Malgré le manque de perspective à court terme, le joueur formé au Sporting d’Anderlecht ne veut rien lâcher et profite de cette période pour soigner ces petits bobos, résultats d’une carrière bien chargée.