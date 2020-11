Coronavirus: Espagne, Italie, Luxembourg… le point sur la pandémie en Europe

Les 52 pays de la région européenne constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas. Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l’arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, mardi en début de soirée.

En Espagne, la Catalogne va rouvrir ses bars, ses restaurants et ses cinémas

À l’instar du reste de l’Espagne, en état d’urgence sanitaire depuis fin octobre, l’incidence du virus est en train de baisser en Catalogne. La région a annoncé jeudi la réouverture des bars, restaurants et cinémas lundi prochain après plus d’un mois de fermeture, dans le cadre d’un plan d’assouplissement des mesures prises pour faire face au Covid-19. Les cinémas, théâtres et salles de spectacle pourront également rouvrir avec un taux de remplissage de 50% au maximum. Mais le couvre-feu et le bouclage partiel de la région resteront en vigueur.