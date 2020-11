Coronavirus: deux vaccins chinois déjà inoculés à un million de personnes

Près d’un million de personnes ont déjà bénéficié d’inoculations « d’urgence » de deux vaccins expérimentaux anti-Covid de la firme chinoise Sinopharm, a indiqué la compagnie pharmaceutique, sans toutefois fournir de données cliniques montrant leur efficacité.

La Chine autorise depuis cet été les inoculations de vaccins non encore homologués, pour les besoins jugés urgents – comme les employés et étudiants se rendant à l’étranger, ou encore les travailleurs particulièrement exposés, comme les soignants. Dans ce cadre, « nos vaccins ont été inoculés à près d’un million de personnes et nous n’avons pas eu de retours faisant état de réactions indésirables graves », a indiqué Liu Jingzhen, le président de Sinopharm, sur le site internet du groupe. Selon la compagnie, aucune des personnes inoculées avec ses vaccins n’a attrapé le Covid-19, malgré le fait qu’elles se soient rendues « dans plus de 150 pays ».