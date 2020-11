"Rebond progressif" des activités de Bekaert au troisième trimestre

Les résultats de Bekaert au troisième trimestre ont été influencés par le "rebond significatif de la demande sur les marchés des pneumatiques, l'évolution positive des ventes sur divers marchés de l'Amérique latine, de la Chine, de l'Inde et de la région EMEA (Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, NDLR) et les fortes fluctuations monétaires défavorables".