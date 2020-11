Coronavirus: baisse des contaminations en Europe, phase «exponentielle» aux Etats-Unis, 9 millions de cas en Inde

Plus de 200.000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés jeudi aux Etats-Unis, ainsi que plus de 2.000 morts.

Quelque 56 millions de cas, et 1,35 million de décès, ont été officiellement recensés dans le monde depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon un bilan établi jeudi par l’AFP. Aux Etats-Unis, l’épidémie est en phase «exponentielle», selon les autorités sanitaires. Plus de 200.000 nouveaux cas en 24 heures ont été enregistrés jeudi, ainsi que plus de 2.000 morts, une barre qui n’avait plus été franchie depuis des mois. Les Américains ont été invités à s’abstenir de voyager pour Thanksgiving, le 26 novembre, plus grande fête familiale des Etats-Unis, à l’occasion de laquelle des records de fréquentation sont traditionnellement battus dans les aéroports et sur les routes.

Et partout dans le pays, les responsables locaux ont dû se résoudre à imposer de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du virus.

En Californie, environ 94% de la population sera placée à compter de samedi sous couvre-feu, pour une durée d’un mois. La mesure interdit tous les déplacements «non essentiels» entre 22h et 5h dans les comtés les plus touchés par l’épidémie de coronavirus. «Le virus se propage à une vitesse jamais vue depuis le début de cette pandémie et les jours et semaines à venir vont être critiques pour stopper cette remontée. Nous sonnons l’alarme», a averti le gouverneur Gavin Newsom.