Coronavirus - A cause du Covid, Venise reporte sa taxe d'entrée pour les touristes

Venise est désertée depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, qui a mis un coup d'arrêt aux transports aériens et au tourisme.

En Italie, le tourisme représente 13% du PIB et 15% des emplois, mais l'économie de la Cité des Doges est encore plus dépendante de ce secteur.

L'Italie a été le premier pays européen touché en février par le coronavirus et a payé un lourd tribut, avec plus de 1,3 million de cas et près de 48.000 morts. Son économie devrait connaître cette année sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.