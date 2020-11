Jacky Ickx invite les amateurs d’automobile à son 75e anniversaire… l’année prochaine (vidéo)

Le célèbre pilote belge Jacky Ickx célèbre en cette année 2020 ses 75 ans. Il était prévu de fêter cet anniversaire en grande pompe ce week-end à l’occasion du salon des voitures de collection InterClassics Brussels à Brussels Expo. Malheureusement, avec la pandémie de coronavirus, le salon a été reporté à 2021 (19, 20 e 21 novembre). Et l’anniversaire de Ickx par la même occasion.

Dans un message vidéo de présentation de l’événement, la légende belge des courses automobiles invite les amateurs d’automobile à venir célébrer son 75e anniversaire l’année prochaine. « C’est vide, c’est froid, pas de classiques, pas de spectateurs. Pour un anniversaire de 75 ans, ce n’est pas vraiment une réussite », lance Ickx dans l’un des palais du Heysel où devait se tenir le salon. « C’est sûr que cette pandémie mondiale exige une grande prudence. Elle est douloureuse pour tous les événements. Mais j’espère que vous serez là l’an prochain pour nous encourager et faire un tour avec nous. Faisons un tour ensemble quand on pourra faire un bis repetita de cet anniversaire manqué », conclu le pilote belge qui a pris le volant de deux voitures importantes de sa carrière pour cette vidéo, la Ford GT 40, avec laquelle il a remporté les 24h du Mans en 1969, et la BMW 700.